كامل الوزير: قطارات التالجو في مصر بنفس جودة مثيلتها بفرنسا.. فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن صفقة عربات القطار الروسي الدرجة الثالثة تم شرائها بدون عربات بوفيه، والأمر تسبب في مشكلة لدى الوزارة حيث انتشرت ظاهرة البيع بصورة غير حضارية داخل القطارات وتم حل الأزمة باقتطاع جزء من إحدى العربات وتحويله لبوفيه.

وقال الوزير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القطار الروسي مميز للغاية وتم مقارنته بالقطارات الصيني والتالجو رغم أنه أقل درجة منهم، كما أن القطار الروسي غير مريح ومتعب للسفر لمسافات طويلة، ومخصص للمسافات القصيرة فقط.

وأوضح وزير النقل، أنه تم التعاقد على 6 قطارات تالجو بتكلفة 127 مليون دولار، معقبًا: «أعداء الوطن يسعون دائما إلى التشكيك في أي مشروع يتم تنفيذه، قطارات التالجو بنفس درجة القطارات في فرنسا».

وتابع: لدينا 100 عربة للنوم من 1980، كما أن أسعار تذاكر قطارات النوم أعلى في السعر من أي درجة أخرى، ولكن كارهي الوطن نشروا أسعار هذه القطارات كونها أعلى من تذاكر القطارات في فرنسا وهذ الأمر غير صحيح.

وأضاف الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لتخفيض الأسعار من المورد الأجنبي، كما أنه تم إبرام أكبر صفقة لتورد 1000 عربة من قطارات البضائع، وتم تنفيذ نظام الأشارات على كافة الخطوط السكك الحديدية، وتم الانتهاء من بعضه وجارى العمل على بعض الخطوط.

وأكمل: الوزارة اتجهت لتوطين صناعة النقل بصورة كاملة، بجانب افتتاح العديد من الورش، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال تدريبه على أحدث النظم لأنهم أهم عناصر التطوير.

واختتم حديثه قائلًا: «الوزارة تقوم بتأهيل مهندسي الوزارة من خلال الدورات التدريبة، ثم يتم إلحاقهم بالكلية الحربية لمدة 6 أشهر لتعلم الانضباط كافة الأساليب المهنية، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة الإنجليزية».