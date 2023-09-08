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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بضرب عامل حتى الموت بمدينة بدر

المتهمين
المتهمين
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 عمال لاعتدائهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بنطاق قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود  تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم. 
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لإعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام التعدي بالضرب الشروق وبدر النيابة العامة ضرب وتكبيل قسم شرطة بدر
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