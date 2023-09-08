أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 عمال لاعتدائهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بنطاق قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لإعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
حوادث وقضايا
حبس المتهمين بضرب عامل حتى الموت بمدينة بدر
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 عمال لاعتدائهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بنطاق قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 عمال لاعتدائهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بنطاق قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.