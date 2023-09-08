مصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة أمام إثيوبيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة إثيوبيا التى تقام بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي

وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية

وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس استعداداته لمواجهة اثيوبيا المقرر لها في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة.