رئيس حزب الشعب الجمهوري: أسعى في برنامجي الانتخابي للاهتمام بالطبقات المتوسطة الدخل والفقيرة



قال السيد المهندس حازم عمر رئيس و مؤسس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن برنامجه الإنتخابي يعتمد في المقام الأول على الاهتمام بالطبقة المتوسطة والفقيرة، مشيرًا أنه سيخوض مارثون الانتخابات ببرنامج واقعي و حقيقي وليس دعائي نظري يعتمد على الإنشاء.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اختتم بها الحزب تدريبه السياسي لقياداته وأعضائه ، أمس الخميس، تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية".

وتابع السيد حازم عمر، أنه استوحى ركائز برنامجه الانتخابي من التجارب العملية في بعض الدول الناجحة، ولكن في حدود ما يتناسب مع مجتمعنا المصري.

وأوضح رئيس الحزب، أنه من أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامجه الانتخابي هي الاهتمام بالطبقات متوسطة الدخل والفقيرة والحفاظ عليهم من الظروف الاقتصادية المحيطة.

كما أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن رؤية الحزب لمصر 2030، تبدأ من اليوم، قائلًا " نحن حزب وطني يعمل من أجل الدولة المصرية ورفعتها ، لافتاً إلى أن الحزب لديه من المرونة والخبرة ما يؤهله لهذه المرحلة المهمة.

واختتم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كلمته قائلًا، إن حزب الشعب الجمهوري، كان وما زال داعمًا للدولة المصرية، لذا ومن منطلق المسئولية التي تقع على عاتقنا لابد أن نرسخ دعائم الديمقراطية من خلال التعددية الحزبية.

تجدر الإشارة إلى أن أمس كان اليوم الختامي لإتمام التدريب السياسي الخاص بقيادات الحزب وأعضائه ، والذي بدأ منذ أسبوعين، وتم فيه تدريب وتثقيف أربعة قطاعات، شملت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

