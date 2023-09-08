قناة أمريكية: مخاوف من عودة ارتفاع إصابات كورونا بالولايات المتحدة

تستمر العلامات في الولايات المتحدة في الإشارة إلى عودة ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مع اقتراب فصل الخريف.

ونوهت قناة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إلى وجود ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس، كما تم رصد ارتفاع في عدد الوفيات بسبب كوفيد-19.

وأكدت جودي جيست، أستاذة علم الأوبئة، في تصريحات نشرتها القناة، أن عدد الإصابات بكورونا قد ارتفع في الولايات المتحدة.

في حين أصبح تتبع الحالات الفردية المصابة بكوفيد-19 أكثر صعوبة حيث لم تعد الولايات مطالبة بإبلاغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، إلي جانب زيادة استخدام اختبارات كورونا في المنازل، لجأ الخبراء إلى أدوات أخرى لتتبع الفيروس.

وقالت جيست إن متابعة عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد-19، على سبيل المثال، يعد مؤشر جيد للغاية على رصد تفشي المرض.

واستمر عدد المصابين بكورونا الذين يدخلون المستشفى في الارتفاع بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أواخر يونيو. وفي الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، وهو أحدث تاريخ تتوفر عنه البيانات، كان هناك ما يزيد قليلا عن 17400 شخص مصاب بكوفيد-19 في المستشفى، بزيادة تقارب 16٪ عن الأسبوع السابق، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وتأتي الزيادة حتى مع تغير بروتوكولات إجراء اختبار كورونا في المستشفى. وفي ذروة الجائحة، تم إجراء اختبار لكل مريض يدخل المستشفى من أجل الكشف عن كوفيد-19، سواء ظهرت عليه الأعراض أم لا.

وأضافت جيست: "نحن الآن نجري اختبار فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض"، متابعة أن هذا يجعل من الصعب مقارنة عدد الأشخاص الذين دخلوا إلي المستشفي بما شوهد سابقا في ذروة الوباء. وأشارت إلي أن الأرقام الحالية قد لا تكون دقيقة.

فيما قال الدكتور بيتر تشين هونج، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في تصريحات نشرتها القناة، إنه في المستشفى الخاص به، يتم علاج 21 مصابا بكورونا. وأضاف أنه في وقت سابق من الصيف، تراوح عدد المرضى من 10 إلى 15 مريضا، متابعا أنه بالرغم من ارتفاع عدد المصابين، إلا أن الأرقام الحالية لا تشبه ما شهدته المستشفى في الشتاء الماضي، عندما استقبلت المستشفي أكثر من 100 مصاب بكوفيد-19.

ولفتت القناة إلي أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا الذين دخلوا غرفة الطوارئ في العديد من المستشفيات علي مستوي البلاد مستمر في الارتفاع منذ أوائل يوليو. وشهد الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس ارتفاع بنسبة 2.3٪ من المصابين بالفيروس الذين دخلوا غرفة الطوارئ في المستشفي، وهو ارتفاعا من 0.5٪ في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

ويبدو أن الوفيات ارتفعت بشكل طفيف، بعد صيف كانت فيه الأرقام الأسبوعية أقل من 600 وفاة بالفيروس، وانخفضت أحيانا إلى أقل من 500 وفاة بكورونا في معظم شهري يونيو ويوليو، لكن شهد الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس 636 حالة وفاة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وأشارت القناة إلي أنه من السهل على عامة الناس اكتشاف علامات أخرى على زيادة الحالات المصابة بكوفيد-19، حيث قالت جيست: "عندما تعرف العديد من الأشخاص الذين يعانون حاليا من أعراض كورونا أو ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، فهذه علامة أخرى لمعرفة حجم انتشار الفيروس داخل مجتمعك."

ونوهت القناة إلي أنه في حين أن هناك عددا كبيرا من متحورات كورونا موجودة في الولايات المتحدة، لا يزال متحور BA.2.86 نادرا جدا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، في 30 أغسطس، إنه تم اكتشاف المتحور في أربع ولايات، هي ميشيجان ونيويورك وأوهايو وفيرجينيا.

وتظل النصيحة بالحماية من كورونا كما هي، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء اختبار كوفيد-19 في حالة الإختلاط مع مريض بالفيروس أو في حالة ظهور أعراض المرض، والبقاء على اطلاع دائم علي اللقاحات.