الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يهبط لأدنى مستوى خلال عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى في عامين ليتراجع عن زيادة سجلها الشهر السابق، إذ طغى انخفاض معظم السلع الغذائية على الزيادات في أسعار الأرز والسكر، وفقا لـ " سكاي نيوز " .

وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط ​​121.4 نقطة في أغسطس، مقابل 124.0 نقطة معدلة في الشهر السابق.

وجاءت قراءة يوليو الماضي في البداية عند 123.9 نقطة بارتفاع عن أدنى مستوى في عامين سجلته في يونيو.

وكانت قراءة أغسطس هي الأدنى منذ مارس 2021 وأيضا أقل 24 بالمئة من أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في مارس 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.