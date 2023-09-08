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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار في أجواء مقاطعة "بيلجورود"

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود الحدودية بعد ظهر اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: في 8 سبتمبر، حوالي الساعة 15.00، أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وتابعت أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في بيلغورود صياح أمس الخميس، وذلك خلال التصدي لسلسلة من الهجمات بمسيرات طالت ثلاث مناطق روسية.

الدفاع الروسية طائرة بدون طيار بيلغورود
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