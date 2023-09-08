"الحرية المصري" يعلن تأييده لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

شارك وفد حزب الحرية المصري، في المؤتمر التنظيمي الأول للأحزاب السياسية بالشرقية، بحضور ما يقرب من ٦٠ شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وأكثر من ١٥ ألف عضو تنظيمى يمثلون الأحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وترأس وفد الحزب النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافضات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وأكد النائب أحمد مهنى، إن الحزب بجميع قواعده وتنظيماته أعلن دعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وتم إطلاق حملة “المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والإستقرار”، وذلك في إطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة، ومن أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمان سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، وماتتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على جميع الأصعدة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخلياً وخارجياً.

وأضاف مهني، خلال كلمته في المؤتمر: “المرحلة القادمة تستهدف المواطن المصري لرفع المعاناة عنه، وثقتنا في ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القادر على تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الرخاء لجميع أبناء مصر”.

وضم وفد الحزب الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ، وهاني الهلالي، القائم بأعمال أمين المجالس المحلية والشعبية، واللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالدقهلية، ويوسف خطاب أمين عام الجيزة، وسمير العنجاوي امين الحزب بالاقصر، وعبد الفتاح الديب أمين عام الدقهلية، و حسني عبد اللطيف امين الحزب بالشرقية، ومحمد غريب امين تنظيم الشرقية، والدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب، وعدد من أمناء الأمانات النوعية بالمحافظات وقيادات وأعضاء هيئة المكتب الحزب بالمحافظات.

