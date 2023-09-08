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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلالة غريبة.. أمينة خليل تشارك جمهورها أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

أمينة خليل
أمينة خليل
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نشرت الفنانة أمينة خليل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة لها تشارك بها جمهورها.

ظهرت خليل من خلال الصورة بإطلالة مختلفة، وألوان متنوعة مرتدية ما يشبه ملابس الأفارقة، ونالت إعجاب الجمهور والمتابعين فى التعليقات.

يشار إلى أن الفنانة أمينة خليل تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "وش فى وش"، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، انوشكا، بيومى فؤاد، أسماء جلال، والإخراج وليد الحلفاوى.

شاركت الفنانة أمينة خليل فى السباق الرمضانى بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، بطولة محمد شاهين، أسماء جلال، على قاسم، محمد محمود، عايده رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والإخراج كريم الشناوى.

IMG_20230908_142547
IMG_20230908_142547
أمينة خليل محمد ممدوح الهرشة السابعة وش في وش اسماء جلال
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