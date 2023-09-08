إطلالة غريبة.. أمينة خليل تشارك جمهورها أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة أمينة خليل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة لها تشارك بها جمهورها.

ظهرت خليل من خلال الصورة بإطلالة مختلفة، وألوان متنوعة مرتدية ما يشبه ملابس الأفارقة، ونالت إعجاب الجمهور والمتابعين فى التعليقات.

يشار إلى أن الفنانة أمينة خليل تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "وش فى وش"، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، انوشكا، بيومى فؤاد، أسماء جلال، والإخراج وليد الحلفاوى.

شاركت الفنانة أمينة خليل فى السباق الرمضانى بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، بطولة محمد شاهين، أسماء جلال، على قاسم، محمد محمود، عايده رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والإخراج كريم الشناوى.