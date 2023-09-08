بعثة بيراميدز تعود للقاهرة بعد انتهاء معسكر تركيا.. وراحة 48 ساعة للاعبين

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة، بعد 14 يوما قضتها البعثة في معسكر إعداد خارجي بمدينة بوردور التركية استعدادا للموسم الجديد، وضربة البداية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق معسكر إعداد متكامل وفرته إدارة النادي في تركيا، استغله الجهاز الفني في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بالصورة المطلوبة، وحقق الهدف المطلوب.

خاض بيراميدز خلال معسكر الإعداد 4 مباريات ودية حقق فيها الفريق الفوز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ليماسول القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، ثم الفوز على فارساك أنطاليا بسباعية نظيفة، والفوز على ألتينوردو أزمير التركي بهدف دون مقابل، قبل ختام المعسكر بالفوز على اسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد نهاية المعسكر والعودة للقاهرة، على أن يعود الفريق بداية من الأحد المقبل لاستئناف تدريباته قبل السفر إلى رواندا وخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الأحد 17 سبتمبر الجاري.