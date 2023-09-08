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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يأمر فريق التدخل السريع لتوفير أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى

توفير الرعاية لإحدى
توفير الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى بأسوان
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أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين، وفى لمسة إنسانية ولجبر الخواطر بالتدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى، والتى كانت متواجدة على كوبرى محطة السكك الحديدية بكوم أمبو.

وعلى الفور قام عضو فريق التدخل السريع بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتوجه إلى الحالة ميدانيًا، والتعامل معها حيث تبين أن السيدة تدعى " ل.ع " 50 عامًا من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وهى أرملة وتحصل على معاش تكافل، ولديها أبناء متزوجين، ولا تحمل بطاقة رقم قومى أو أى أوراق ثبوتية، وتركت منزلها بسبب تراكم الديون على أبنها الأكبر، وجاءت إلى أسوان لكى تحصل على مساعدات مالية من أهل الخير.

وبناءًا على توجيهات محافظ أسوان قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع فريق التدخل بمديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج لإستقبال الحالة، والتأكد من صحة المعلومات، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى سداد الديون المتراكمة على هذه السيدة، وتوفير كافة المساعدات اللازمة ومتابعة الأسرة بإستمرار لتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لها.

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مديرية التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع إدارة كوم أمبو أخبار محافظة أسوان
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