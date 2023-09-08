رئيس وزراء اليابان يصل إلى الهند لحضور قمة العشرين

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:11 م

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور قمة العشرين المرتقبة، والتي تعقد فعالياتها على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، وذلك حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة.

وكان كيشيدا شارك في اجتماعات القمة المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس الأول.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين (G20) - التي تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي - دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.