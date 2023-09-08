لمواجهة الفكر المتطرف.. أوقاف دمياط تكرم ٧٠٠ طفل لأول مرة

أقامت مديرية الأوقاف احتفالاً بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، لتكريم ٧٠٠ طفلا من أطفال البرنامج التثقيفى وذلك للمرة الأولى التى يتم تكريم هذا العدد الكبير من الأطفال ،تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

هذا وقد أنابت محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد فى حضور هذا الاحتفال ، والذى نقل تحيات وتهنئة المحافظ لأبنائها وبناتها.

كما أشار الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف بدمياط إلى دعم محافظ دمياط المستمر لأنشطة المديرية والذى ينبع من ايمانها الشديد بأهمية التعاون للوصول بالمبادرات الدعوية والثقافية للنشء وتوعيتهم بالفكر الوسطى المستنير، حيث أهدى الدكتورة منال عوض درعًا تذكاريًا تقديرًا لتلك الجهود تسلمه عن السكرتير العام المساعد.

فيما وقد تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم و فقرات إنشاد دينى ومدح الرسول الكريم قدمه أبناء وبنات البرنامج، واختتمت فعالياته بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الأطفال.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وما تقوم به من تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بالفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وما تقوم به الوزارة من رعاية واهتمام وتحفيظ وتكريم

وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عناية ،تم تنظيم الإحتفالية تحت إشراف الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة و الشيخ محمود أبو النجا رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية و الشيخ رضا يحيى الباشا رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية ومتابعة الدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية والمنسق الإعلامي للمديرية و مديري الإدارات.

وقامت مديرية أوقاف دمياط ولأول مرة بتكريم ما يقرب من ٧٠٠ طفلا من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل من داخل الصالة المغطاه بمدينة رأس البر بدمياط .

وقد حضر اللقاء نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام مساعد دمياط

والذي أعرب عن مدى تقدير الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لجهود مديرية أوقاف دمياط وما تقوم به من أنشطة دعوية وتربوية ورعاية النشء من الفكر المتطرف .

من جانبه، قدم الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط درع شكر وتقدير لمعالي الدكتورة منال عوض وذلك لرعايتها واهتمامها الكبير بأنشطة الدعوة والإرشاد التي تقوم بها أوقاف دمياط في شتى أنحاء المحافظة وقراها .

هذا وقد استهل الحفل بتلاوة قرآنية من طفل موهوب من أطفال إدارة أوقاف كفر سعد دمياط ومن أطفال إدارة أوقاف دمياط قامت مجموعة الإنشاد الديني بمسجد عمر الموصلي بدمياط بإنشاد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى

كذلك أعربت فتيات البرنامج التثقيفي للطفل بإدارة إدارة أوقاف كفر البطيخ عن مدى حبهن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم فاصل من المديح الديني والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله.

ثم ختمت فاعليات حفل التكريم بلفتة طيبة مباركة من خلال توزيع الدروع وشهادات التقدير.

FB_IMG_1694170438650

FB_IMG_1694170431737

FB_IMG_1694170070361

FB_IMG_1694170421574