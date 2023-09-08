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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب في مشاجرة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه في مشاجرة بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تدخل الشاب لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك

فض مشاجرة مشاجرة بين طرفين مصرع شاب محافظة القليوبية
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