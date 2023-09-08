أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 16 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية روسية

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 11:10 ص

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت 16 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية روسية من طراز شاهد 136/131، الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن القوات الجوية قولها "أطلق الروس مجموعات من طائرات شاهد الهجومية في الاتجاهات الجنوبية الشرقية والجنوبية في بريمورسكو أختارسك وشبه جزيرة القرم وكابي شتاودا".

وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في بعض المناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت القوات الجوية، أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي، عملت بشكل مشترك لصد الهجمات.