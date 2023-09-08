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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 16 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية روسية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت 16 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية روسية من طراز شاهد 136/131، الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن القوات الجوية قولها "أطلق الروس مجموعات من طائرات شاهد الهجومية في الاتجاهات الجنوبية الشرقية والجنوبية في بريمورسكو أختارسك وشبه جزيرة القرم وكابي شتاودا".

وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في بعض المناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت القوات الجوية، أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي، عملت بشكل مشترك لصد الهجمات.

جزيرة القرم طائرة بدون طيار روسيا
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