غلق بعض المحاور بالسوق القديم بشرم الشيخ.. صور

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السوق التجاري القديم أصبح من أهم المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ خاصة بعد التطورات التي جرت به في الآونة الأخيرة، كما يرتاده العديد من الجنسيات المختلفة؛ لذا لابد من استمرار ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية ، وغلق بعض المحاور بالسوق القديم أمام جميع أنواع المركبات في الفترة من الثامنة إلى الحادية عشرة مساء للسماح للزوار بتفقد السوق القديم.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المحلات والبازارات بعرض البضائع والمنتجات داخل المحلات وعدم عرضها خارج خارجها ، لاتاحة الطرقات للجمهور، وقرر المحافظ غرامة مالية ضخمة لمن يخالف هذه التعليمات.

جاء ذلك خلال الجولة الليلية للمحافظة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ.

كما تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولته آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتشمل القرية التراثية 10 ورش حرفية و قاعتين عرض ومخازن، ومسجداً و ومسرحاً مكشوفاً، ومطعماً بدوياً، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأشار المحافظ إلى ان القرية جاهزة للافتتاح في النصف الثانى من شهر سبتمبر الجاري،بحضور عدد من الوزراء ، منهم وزراء التخطيط والتضامن والثقافة، وستقوم وزارة التضامن بالتعاون مع المحافظة بعمل معارض للحرف والمشغولات البدوية وكذا عروض فنية وثقافية خلال حفل الافتتاح.

شارك في الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات.

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