رئيس الأرجنتين ورئيسة وزراء إيطاليا يصلان الهند للمشاركة في قمة العشرين

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 09:31 ص

وصل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر بدء فعالياتها غدا السبت ولمدة يومين.

ذكرت ذلك قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ملوني" وصلت أيضا اليوم الجمعة إلى نيودلهى للمشاركة في القمة.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يهدف إلى استغلال غياب أبرز خصميين له فى قمة العشرين المقررة فى مدينة نيودلهى الهندية، من أجل إحراز تقدم جديد مع الدول التى سبق أن توددت إليها الصين وروسيا.

فقد اختار الرئيسان الصينى شى جين بينج والروسى فلاديمير بوتين عدم حضور القمة هذا العام، مما يعطى بايدن، وفقا لتقرير بلومبرج، فرصة لإعادة ترسيخ الولايات المتحدة باعتبارها قائدة النظام الدولى، وسيحاول دعم موقف أمريكا لدى دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، ناهيك عن الدولة المضيفة الهند، والتى تتوق إلى علاقات أوثق مع الصين، ورفضت الانحياز إلى أحد الطرفين فى أزمة روسيا وأوكرانيا.

ومن الأمور الأساسية فى هذه الجهود، الضغط لتعزيز تمويل ونطاق البنك الدولى وبنوك التنمية الأخرى فى محاولة لتعميق العلاقات مع الاقتصاديات الناشئة فى العالم وتقديم بديل للإقراض الصينى المدعوم من الدولة.

