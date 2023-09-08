فيتوريا يستقر علي تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل المتوقع للفراعنة ضد إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم ( حسام عبد المجيد)، محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عمر مرموش، مصطفى محمد.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس استعداداته لمواجهة اثيوبيا المقرر لها في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث تصفيات أفريقيا في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.