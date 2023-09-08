الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حريق شقة سكنية بكمبوند شهير في الشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بكمبوند الخمائل بمدينة الشيخ زايد، بعدما كلفت الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص آثار الحريق، المباحث بإجراء التحريات اللازمة عنه.

مصاب في حريق

وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق قبل الأخير، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ما أسفر عن مصاب نُقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من كمبوند الخمائل.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء والإنقاذ النهري، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، للانتقال إلى موقع الحريق.

ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر محضر تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.