وسط إقبال كبير.. سينما الأطفال تواصل فعالياتها بمكتبة مصر العامة بقنا

واصلت سينما الاطفال بمقر مكتبة مصر العامة بقنا فعالياتها، من خلال عرض أفلام الكرتون ، والأفلام الاجتماعية والتاريخية ، وسط اقبال كبير من الأطفال .

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن نشاط سينما الأطفال بمكتبة مصر العامة ، حقق نجاح واقبال جماهيرى كبير، لذلك تقرر عرض فيلم الانيميشن المدبلج باللهجة المصرية A Bug's Life" حياة حشرة"، من خلال حفلتين الأولى تبدأ من الساعة 6 مساء، والحفلة الثانية تبدأ من الساعة 8 مساء، بسعر رمزي 5 جنيهات حفاظا على سلامة الأطفال من الزحام .

وأضاف الداودي، أن نشاط سينما الأطفال هو أحد أهم الأنشطة الثقافية داخل المكتبة، وتتضمن الأفلام المعروضة على العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التي تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي وتنمية المهارات لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون تتميز بجاذبيتها وتأثيرها الكبير على الطفل، لافتا أنه تم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع".

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