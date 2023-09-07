منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة اثيوبيا والمقرر لها غدا الخميس في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة.

ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

شهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين بعد انضمامهم للمعسكر خلال اليومين الماضيين.

وبعد غياب محمد صلاح نجم الفراعنة ومحمود حسن تريزيجيه عن المعسكر، تتجه نية البرتغالي للبدء بالثلاثي احمد سيد زيزو لاعب الزمالك وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، في هجوم المنتخب أمام إثيوبيا غدا، وذلك لتحقيق الفوز عن طريق قوة الهجوم للمنتخب الوطني.

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