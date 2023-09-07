ننفرد بنشر محادثات صوتية لزوجة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالمنوفية

تنفرد “البوابة نيوز” بنشر محادثة صوتية يوثق تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في قرية كفر الفرعونية، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن طريق وضع السُم بكوب عصير 'جوافة بالفراولة'، وهو العصير المُفضل له، ومن ثم وضع عشيقها وسادة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمرت النيابة باحالة المتهمين الي المحاكم الجنائية للمحاكمة بتهمة القتل العمد.

وتعود التفاصيل إلى وصول بلاغ من شقيق المجني عليه إلى مركز شرطة أشمون، يتهم فيه زوجة شقيقه وعشيقها بقتله، بعد عثوره على تسجيلات صوتية ورسائل نصية فيما بينهما عن الاتفاق على ارتكاب الجريمة، وألقت قوات الشرطة القبض عليهما.