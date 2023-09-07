من جديد.. "قاعة الأوركيد" تجمع منة شلبي وأحمد داود

تعاقد كل من الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود على عمل سينمائي جديد يحمل اسم "قاعة الأوركيد" مع المخرجة هبة يسري.

ويعد هذا التعاون الثاني بينهما بعد نجاح فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي تم عرضه عام 2016 وحقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

كانت آخر أعمال الفنانة منة شلبي السينمائية فيلم "الجريمة" الذي تم عرضه العام الماضي مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

بينما قدم أحمد داود قدم فيلم "يوم 13" في موسم عيد الفطر الماضي مع الفنانة دينا الشربيني، من تأليف وإخراج وائل عبدالله وتخطت إيرادات العمل 30 مليون جنيه.

ويستعد داود لتقديم عمل درامي يحمل اسم "زينهم" مكون من 30 حلقة ومن المقرر عرضه قريبًا، ويشارك في بطولته كريم قاسم وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل.