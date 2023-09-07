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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي واتحاد العاصمة.. كاف يكشف عن الملصق الرسمي للسوبر ويؤجل طرح التذاكر

كأس السوبر الإفريقي
كأس السوبر الإفريقي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملصق الرسمي لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب (الملك فهد) بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إعلان التفاصيل الخاصة بطرح تذاكر مباراة كأس السوبر الأفريقي. 
وتضمن الملصق المخصص للمباراة الخط العربي والرسوم التوضيحية لجبال الطائف، المكان الذي يستضيف اللقاء كما تظهر شعارات الناديين.

وأكد الكاف أنه سيكشف تفاصيل التذاكر قريبا بالتنسيق  مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية لأول مرة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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