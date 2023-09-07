محافظ القليوبية يتابع أعمال توريد الأثاث الإداري للمجمعات الخدمية بقرى شبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فرش المُجمعات الخدمية بقُرى مركز شبين القناطر، لافتاً إلى أن المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقليوبية بدأت على أرض الواقع، وذلك لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين داخل تلك المُجمعات الخدمية التي تشمل (المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب البريد والتموين والتضامن الإجتماعي والشهر العقاري والسجل المدني والوحدات المحلية).

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى نوى وطحانوب وكفر شبين والأحراز و المريج ، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

وتابع "الهجان" أعمال توريد الفرش الإداري للمجمعات الخدمية واستمع لشرح مفصل عن كامل الأثاث الذي يتم توريده للمُجمعات الخدمية من قبل اللواء وائل الشاذلي مساعد وزير الإنتاج الحربي لشئون مُبادرة حياة كريمة، والذي تضمن مكاتب للموظفين ومقاعد ثلاثية لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى توريد دواليب لأرشفة الملفات وتوريد خزائن لمكتب الشهر العقاري والسجل المدني، كما يتضمن كل مُجمع خدمي على عدد (17) شباك خدمة لخدمة عدد أكبر من المواطنين وتجنباً للازدحام.

وتفقد "الهجان"، تلك المجمعات التي تضم مكاتب "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين، وسيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م2، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم.

ووجه "المحافظ" بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات وإعداد لوحات إرشادية لتعريف المواطن بكافة الخدمات لجميع القطاعات المتنوعة، موجهاً رئيس المدينة بضرورة متابعة الإهتمام بالنظافة العامة داخل كافة المُجمعات، مع التنبيه بالحفاظ على الأثاث وعرض تقرير يومي لموقف جميع مشروعات المبادرة الرئاسية للإنتهاء من تشغيل كافة المشروعات الخدمية للتسهيل على مواطني شبين القناطر.

وخلال الجولة تابع "الهجان" أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية بكفر الشوبك بطول 1200م ينفذه جهاز تعمير القاهره الكبرى مشددا على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بجميع معايير الجودة الفنية، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام يرافقه المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

واستمع المحافظ إلى شرح مُفصل عن المحطة ومراحل إنشائها وآلية العمل بها، بطاقة إستيعابية تبلُغ 20 ألف متر٣ في اليوم، وستخدم المحطه 24 قرية ، وتبلُغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة 320 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية بنسبة 87% وجار توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60% ، وفي السياق ذاته وجه المحافظ رئيس المدينة بتقديم سبل الدعم والتعاون مع الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل العقبات وتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل.

جولة محافظ القليوبية

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