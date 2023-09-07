دوكوني يشيد بتنظيم مصر لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة رجال.. صور

أشاد التشادي إدريس دوكوني نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحرص دوكوني على تهنئة ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على نجاح التنظيم الذي أشاد به جميع الوفود المشاركة.

وأكد دوكوني، أنه ليس جديد على مصر التي تعد وجهة الاتحادات الدولية المختلفة لتنظيم كبرى البطولات العالمية في شتى الألعاب وليس الطائرة فقط.

وقال إدريس دوكوني، إنه يتواجد في مصر لتمثيل الاتحاد الإفريقي نيابة عن بشرى حجيج رئيسة الاتحاد، التي لم تساعدها الظروف لكي تأتي إلى مصر.

وأضاف: أنه يقدم الشكر والتقدير للاتحاد المصري للطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وجميع أعضاء المجلس بالإضافة لحسن عابد مدير البطولة ، حيث إن تنظيم مصر للبطولة أكثر من رائع، والجميع يقوم بتذليل جميع العقبات التي تواجه الوفود الأفريقية المشاركة.

وواصل: أصبح هناك تطور كبير في منظومة كرة الطائرة المصرية، حيث إن مجلس إدارة الاتحاد المصري يسير بخطى ثابتة وعلى الطريق الصحيح ويبذل أقصى ما لديه من أجل تطوير اللعبة.

من جانبه رحب قمر بنائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة موجها له الشكر على هذه الثقة وأهدى له درع الاتحاد.

كما رحب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة بجميع الوفود المشاركة.

وأكد عابد، أن مصر دائما ترحب باستضافة أكبر وأهم البطولات وتحقق نجاح كبير في التنظيم نتيجة الدعم غير المحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي، للرياضة بشكل مستمر، وكذلك جهد ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والجميع داخل المنظومة يعمل من أجل رفع العلم المصري في كافة المحافل القارية والعالمية.