3 شركات مصرية تتأهل للمنافسات الدولية ضمن مسابقة أورنچ للمشروعات الناشئة 2023

أعلنت أورنچ مصر، عن فوز 3 شركات مصرية ناشئة بالمراكز الثلاثة الأولى في الجولة المحلية لمسابقة اورنچ للمشروعات الناشئة Orange Social Venture لعام 2023، لتحصد جوائز تشجيعية، وتتأهل للتصفيات النهائية الدولية التي ستقام بجنوب افريقيا وتضم 51 شركة ناشئة من 17 دولة للمنافسة على 3 جوائز بقيمة 50 ألف يورو مقدمة من مجموعة اورنچ.

وانطلقت فعاليات النسخة المحلية من Orange Social Venture منذ مارس الماضي، وشهدت إقبال عشرات الشركات على المنافسة، قبل أن تتأهل أفضل خمسة مشاريع وهي: شركة Egrobots التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي بالاعتماد علي تقديم الحلول والتطبيقات في تحليل البيانات الزراعية. والشركة الثانية هي Flowrista التي تقدم حل متكامل للتجارة الإلكترونية يقدم زهورًا مستوردة مقطوفة حديثًا ومرتبة بواسطة فريق محترف من بائعي الزهور والمصممين. والشركة الثالثة هي Ultrateb التي تعد أول منصة تداول إلكتروني ممولة للمستلزمات الطبية. أما الشركة الرابعة هي Drop Me والتي تقوم بتطوير حلول إدارة النفايات الصلبة من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي والأجهزة المدمجة لتوفير سوق منتجات مستدام حقيقي وأسلوب حياة للمراهقين والشباب والبالغين. وأخيراً شركة Payllion التي تعمل في مجال إدارة توزيع الكهرباء والماء وتستخدم منصة البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين تحصيل الإيرادات وتحديد ومقاومة سرقة الموارد والفاقد الفني على الشبكة.

وفي ختام الفعاليات، قدم المتأهلون النهائيون عروضهم لتختار لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال 3 مشروعات حيث جاء مشروع Ultrateb في المركز الأول، ومشروع Egrobots في المركز الثاني، ومشروع Drop Me في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة، تتأهل المشاريع الثلاثة الأولى للتنافس مع الفائزين من أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة الفوز بجوائز Orange Venture Social الكبرى بقيمة 50 ألف يورو.

وهنأت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، الفائزين الثلاثة على الجهود الكبيرة والأفكار المبتكرة التي ألهمت جميع المتابعين وأثبتت أهمية الدور الذي تلعبه مسابقة اورنچ للمشروعات كأحدي اهم البرامج الاستراتيجية للمجموعة في تعريف المجتمع المصري على المبدعين والموهوبين الذين يستغلون التكنولوجيا لتقديم خدمات مبتكرة لحل تحديات حقيقية تواجه مجتمعهم.