هازارد ينتقل إلى أندرلخت البلجيكي

انتقل البلجيكي ثورجان هازارد إلى أندرلخت البلجيكي، من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في بلجيكا.

وانتقل هازارد إلى بلجيكا رغم غلق باب الانتقالات فى ألمانيا قبل أيام معدودة.

وكشفت بعض المصادر الصحفية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 4 ملايين يورو، ما يعادل 4.3 مليون دولار.

والتحق هازارد بدورتموند في 2019 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ، وذلك مقابل نحو 25 مليون يورو.

ولعب هازارد 123 مباراة رسمية مع دورتموند، لكنه شارك في الموسم الحالي لمدة 6 دقائق فقط في 4 مباريات، ولم يكن ضمن صفوف الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مع هايدنهايم، مطلع الأسبوع الحالي.

وخاض هازارد النصف الثاني من الموسم الماضي مع آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة.