انطلاق الموسم 65 لأوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا

ينطلق الموسم الفني الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني، والذى يحمل الرقم 65 بحفل يقام تحت عنوان "سيمفونيات عظيمة" ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى، ويشارك خلاله عازف الفيولينة حسن معتز، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق 9 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها: افتتاحية كليوباترا لـ سيماروزا، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ ديفورجاك، والسيمفونية السابعة لـ بيتهوڤن

تأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم، كما يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية ناجحة في ارجاء العالم.