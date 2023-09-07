حذر في سوق الذهب بمصر وترقب لتحركات سعر الصرف

استكملت أسعار الذهب المحلية تحركاتها العرضية في ظل استقرار يسيطر على سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، بينما يستمر الحذر لدى المشاركين في الأسواق بشأن مستقبل سعر الصرف وبالتالي تحركات الذهب المرتبط في تسعيره بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2210 جنيهات للجرام، ثم شهدت ارتفاع بمقدار 5 جنيهات إلى 2215 جنيها للجرام قبل أن تعود الأسعار وتتداول وقت كتابة التقرير عند نفس سعر الافتتاح 2210 جنيهات للجرام بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيها.

يذكر أن جلسة الأمس شهدت ارتفاع بمقدار 5 جنيهات في سعر الذهب لتغلق على 2210 جنيهات للجرام بعد أن افتتحت الجلسة عند 2205 جنيات للجرام، وقد سجل الذهب أدنى مستوى خلال الجلسة عند 2200 جنيه للجرام.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلية يأتي في ظل ترقب الأسواق لأي تغير قد يطرأ على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سواء على المستوى الرسمي أو في السوق الموازية، يرجع هذا إلى العديد من التسريبات والتوقعات بحدوث تعويم للجنيه خلال شهر سبتمبر بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

وحتى الآن لا توجد أي تصريحات رسمية من الحكومة أو من البنك المركزي بشأن تعويم سعر صرف الجنيه أو ميعاد محدد لمراجعة صندوق النقد، وهو الأمر الذي يزيد من التوتر في الأسواق ويدفع أسعار الذهب إلى التذبذب خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى نجد أن سعر الذهب في السوق العالمي يشهد انخفاض منذ بداية الأسبوع ولكن لم يؤثر على حركة السعر المحلي، فلم يزيد من وتيرة الهبوط في سعر الذهب المحلي ليبقى التذبذب في نطاقات ضيقة هو السمة الأساسية في تحركات الذهب في السوق المحلي.

يمكن القول الطلب على الذهب يشهد حالة من الجمود حالياً فمن يرغب في شراء الذهب ينتظر المزيد من الهبوط في الأسعار، ومن يرغب في بيع الذهب ينتظر انعكس السعر لأعلى في حالة حدوث تحرك في سعر الصرف.

في سياق متصل صرح رئيس الشعبة العامة للذهب، بأن أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% عند انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب، وذلك بسبب النقص في المعروض الذي سينتج عن هذا خاصة مع وقف عمليات استيراد الدولة للذهب بسبب أزمة نقص الدولار.

هذا وتقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمر انخفاض أسعار الذهب الفورية لتكسر يوم أمس منطقة الدعم الثانوية عند 1923 – 1925 دولار للأونصة ليتداول بالقرب من منطقة الدعم الهامة 1907 – 1910 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

الاتجاه الهابط لديه الأفضلية على الذهب خلال هذه الفترة، والتداولات محددة بين منطقة 1930 – 1907 دولار للأونصة واختراق أي من المنطقتين سيكون له تبعات كبيرة على أسعار الذهب.



وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الذهب اكتفى بالتذبذب فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل بحث السوق المستمر عن حافز جديد لحركة الذهب، بينما يظل الاتجاه السلبي هو الأكثر سيطرة على تحركات الذهب، وفي حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.



أما في حالة تأثر الذهب بحدث جديد في الأسواق خاصة لو كان متعلق بتغير سعر الصرف فسنشهد زخم صعودي قوي يدفع السعر إلى استهداف مستويات 2250 جنيه للجرام ومن بعده مستويات 2300 – 2320 جنيه للجرام.