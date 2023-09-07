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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي بكليات التجارة والزراعة والطب البيطري

إجراءات الكشف الطبي
إجراءات الكشف الطبي
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أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات التجارة والزراعة والطب البيطري.

جاء ذلك بحضور عمداء، ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي المنسق الفني لأعمال الكشف الطبي.

واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد ، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وأشاد الدكتور تامر سمير بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث جرى توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.

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