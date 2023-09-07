بالصور.. إصدارات دار الكتب والوثائق في المنيا

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا، الذي تم افتتاحه أمس الأربعاء بحضور المستشار هانى عبد الجابر، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى القضاة بالمنيا، ويستمر حتى ١٦ سبتمبر الجاري، وذلك في مقر نادي قضاة المنيا في شارع التجارة بكورنيش النيل.

وتشارك دار الكتب والوثائق بعشرات العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.

ومن أبرز الإصدارات المشاركة في المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثا عن مركز تحقيق التراث، "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.



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