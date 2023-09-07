برلمانية: تركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة تهدف لإنقاذ حياة المواطنين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة ممثلة في وزارة الصحة لوضع خطة للتعامل مع توقف القلب المفاجئ تستهدف السرعة في إنقاذ حياة المواطنين إثر تعرضهم لأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الوفاة بين الشباب وكبار السن نتيجة أزمات قلبية مفاجئة وعدم القدرة على إنقاذ حياتهم بسرعة، لافتة إلى أن الدولة نجحت في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في العديد من الأمراض.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن قيام وزارة الصحة بنشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة من خلال ربطها بجهاز GPS على الهواتف الذكية تستهدف إنقاذ حياة المواطنين عند تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة ونقلهم إلى أقرب مستشفى لاتخاذ اللازم.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تبني تجارب ومبادرات عالمية لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين في كافة التخصصات لإنقاذ حياتهم، مؤكدة على أن الدولة نجحت في إيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة والمفاجئة التي تهدد حياة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن المراض المزمنة وعلاج فيروس سي وعلاج الأطفال بالمدارس.

يشار إلى أن مجلس الوزراء استعرض الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.