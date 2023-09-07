رئيس جامعة دمياط يلتقي طلاب ملتقى شباب الجامعات قبل تحركهم

التقى اليوم الخميس ، الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط مع طلاب وطالبات الفوج الأول المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وحرص الدكتور حمدان القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، على هذا اللقاء قبل مغادرة الفوج الأول إلى جامعة حلوان وذلك لتشجيع الطلاب وتحفيزهم على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة، مشيراً الي انه سوف يتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها على مشاركة طلابها في كآفة الملتقيات الخارجية.

والجدير بالذكر ان الفوج الأول الذي يضم فريق الجوالة من البعثة سوف يغادر الجامعة اليوم للمشاركة في فاعليات الكرنفال الخاص بالجامعات وتجهيز ارض المعسكر، اما الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق المشاركة سوف يغادر يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

كما انعقدت في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة العامة مجلس الجامعة طارئ بجلسته رقم 199 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل المجلس الجلسة بالتأكيد على العمداء بضرورة الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف المقررة لكافة أعضاء المنظومة بالجامعة.

ثم انتقل الى موضوعات المجلس، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة بكل كلية للمرور على القاعات والمدرجات الدراسية وعمل تقرير عن مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.