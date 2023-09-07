البنك العربي الأفريقي يحقق 106.1 مليون دولار صافى ربح بنهاية النصف الأول من 2023

كشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن أدائه المالي في النصف الأول من العام 2023 والذي حقق خلاله صافي دخل من العائد بقيمة 226.5 مليون دولار أمريكي، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لتصل صافي إيرادات النشاط الي 284 مليون دولار أمريكي.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الأفريقي الدولي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 106.1 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023.

وhستمر البنك في تعزيز اصوله ليبلغ اجمالي الأصول 13.6 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من عام 2023، اما على صعيد الإئتمان فقد بلغ إجمالي القروض 4.9 مليار دولار أمريكي، منها 4.3 مليار دولار أمريكي قروض ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و596.21 مليون دولار أمريكي قروض ممنوحة للأفراد مما يعزز من دور البنك في دعم ونمو الإقتصاد القومي.

وعلي صعيد الودائع، فقد بلغت إجمالي الودائع بالبنك 9.2 مليار دولار أمريكي، لتصل نسبة توظيف القروض للودائع 53.4% في النصف الأول من عام 2023.

ويستمر البنك في تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الافراد والشركات.