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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1200 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية بطريقة غير شرعية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني اليوم حول جهود مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أحبط محاولات تسلل لأكثر من 1550 سوريا عبر الحدود البرية خلال الشهر الماضي.

وتنامت ظاهرة محاولة تسلل سوريين للحدود البرية، وهي الظاهرة التي وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان، ويبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم ملف التسلل عبر الحدود البرية ضمن جدول أعمال من 27 بندا.

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