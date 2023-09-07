الأحد.. المتحف المصري يفتتح معرض "المناظر الملونة من معبد وادي السبوع"

تنظم إدارة المتحف المصري بالتحرير، معرضًا بعنوان "المناظر الملونة من معبد وادي السبوع" للملك أمنحتب الثالث، وذلك برعاية الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ونشرت إدارة المتحف المصري بالتحرير، بيان لها، كشفت فيه عن موعد افتتاح المتحف يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر بالقاعة رقم 13 بالدور الأرضي.

وكانت قد عرضت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير رأس من الطين تعود لعصر ما قبل الاسرات - حضارة مرمدة بنى سلامة 4800 ق.م تقريبا، وتُعد هذه الرأس من أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة فيما نعلم حتى الآن واتخذت هيئة بيضاوية وقد تعمد الفنان هنا أن يختصر ملامح الوجه فالعينان عبارة عن تجويفين عميقين والأنف بارزة ورشيقة والفم نصف مفتوح، كما تبين لنا وجود آثار للون الأحمر على الرأس.

و من ناحية أخرى وزعت كثير من الثقوب في الجمجمة وحول الوجه فربما كانت بغرض تثبيت الشعر واللحية، ورغم بساطة الرأس إلا أنها تحمل قدرًا كبيرًا من التعبير الفني.