ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع رئيس الشركة القابضة عددا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف

جانب من اجتماع المحافظ
جانب من اجتماع المحافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم الخميس، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين المحافظة وأجهزة وزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.  

تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى مراكز المحافظة، والتي تنفذها الشركة القابضة، ومن بينها مشروعات: إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والرفع والمعالجة بهدف تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوى، بجانب مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصناعي المناطق الصناعية
ads