محافظ بني سويف يناقش مع رئيس الشركة القابضة عددا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم الخميس، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين المحافظة وأجهزة وزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى مراكز المحافظة، والتي تنفذها الشركة القابضة، ومن بينها مشروعات: إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والرفع والمعالجة بهدف تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوى، بجانب مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية.