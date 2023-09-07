ريم القاضي لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج إلى توحيد جهات الولاية للاستثمار في مصر

قالت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نريد توحيد جهات الولاية للاستثمار في مصر، لكي نخدم على المستثمر بصورة أفضل، مضيفًا أن هناك مستثمرين يتوجهون لهيئة الاستثمار، وكذلك فالكثيرون يتوهون بين جهات الولاية لأنهم لا يعرفون كيف يتوجهون.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وأكدت أن الصناعة قطاع عريض ويخدم على قطاعات أخرى، مضيفة أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى التركيز على صناعات معينة وأن نبني لها مدخلات بحيث تكون الصناعة في مصر تناسب الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.

وأوصت عضو التنسيقية، بتوفير مناخ آمن للاستثمار ووضع استراتيجية واضحة، كما أننا نحتاج تعزيز وجود الصنايعية.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من: النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.