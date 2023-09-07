رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين المتميزين ومسئولى أفضل المحطات

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة معدلات الاداء .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات الخطة الاستراتيجية وموقف التحصيل بجميع افرع الشركة.



وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم عدد العاملين المتميزين بادارة نظم وتكنولوجيا المعلومات وادارة التنفيذ الذاتى لمجهوداتهم فى التطوير المستمر وكذلك العاملين بخدمة العملاء والخط الساخن لمجهوداتهم فى تلبية خدمات المواطنين هذا بالاضافة الى تكريم العاملين بمحطات مياه الشرب السطحية والنقالى والجوفية والمدمجة والشبكات وكذلك العاملين بمحطات الرفع ومعالجة الصرف الصحى الحاصلين على افضل محطات على مستوى الشركة.