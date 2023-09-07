الولايات المتحدة وبنجلاديش تبحثان سبل توسيع نطاق شراكاتهما في مختلف المجالات

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 10:37 ص

بحثت الولايات المتحدة وبنجلاديش، الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات في مختلف المجالات؛ ومن بينها: المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وحفظ السلام والتجارة الدفاعية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الأمن البحري والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، خلال الحوار الأمني الثنائي الأمريكي-البنجالي التاسع في العاصمة (دكا).

ورأت الخارجية الأمريكية أن الحوار الثنائي الذي انطلق عام 2012 يعكس العلاقات الأمنية المتنامية مع بنجلاديش والالتزام المشترك بالسلام والازدهار في المنطقة.

وأفادت بأن نائبة مساعد وزير الخارجية للأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ب وزارة الخارجية الأمريكية ميرا ريسنيك، والمدير العام لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية ل بنجلاديش خاندكر مسعود العلم، ترأسا الحوار الثنائي.

