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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" رحلة صعوده لتحقيق مستويات تاريخية جديدة وارتفع بعد مرور أول 25 دقيقة بنسبة 0.42 %  وصولا إلى 19,304.62 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 3,816.69 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100"  بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5,603.15 نقطة. 

 كما صعد مؤشر  "EGX30 capped بنسبة 0.37 % ليصل إلى مستوى 23,147.71 نقط، ارتفع أيضا مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.37 %، وصولا الي 8,076.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.43%، وصولا الي مستوى 3,205.7 نقطة. 

مستهل التعاملات البورصة
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