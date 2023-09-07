صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" رحلة صعوده لتحقيق مستويات تاريخية جديدة وارتفع بعد مرور أول 25 دقيقة بنسبة 0.42 % وصولا إلى 19,304.62 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 3,816.69 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5,603.15 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.37 % ليصل إلى مستوى 23,147.71 نقط، ارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.37 %، وصولا الي 8,076.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.43%، وصولا الي مستوى 3,205.7 نقطة.