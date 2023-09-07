أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2023

استقرت اسعار الفراخ في الاسواق المصرية ، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 65 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75،

وسعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

الفراخ البلدي، سجل سعر الكيلو اليوم 115-120 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ، تراوح سعر الكيلو من 110- 115 جنيهًا للكيلو

وبلغ سعر كيلو الأوراك بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، وفقا للمنطقة السكنية .

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في السوق اليوم 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة تراوح بين 50-60 جنيهًا للكيلو.

و بلغ سعر كيلو الهياكل من 38 -50 جنيهًا للكيلو.

اما سعر الفراخ الأمهات البيضاء ، فسجل سعر الميلو 65 في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيها والكتكوت الساسو 14 جنيها

وبالنسبة لاسعار الفراخ المجمدة البرازيلي، و التي قامت الحكومة باستيرادها منذ عدة اشهر بعد الارتفاع الجنوني و غير المسبوق في اسعار الفراخ في السوق المحلي ، قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، و طرحها في المجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين .

سجل سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جنيه

وصل سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام الي 78 جنيهًا.

و بلغ سعر الفرخة وزن كيلو ونصف حوالي 95 جنيهًا.

وبالنسبة لاسعار البيض، في الاسواق اليوم ، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها والبيض البلدى 128 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيها

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112 - 120 جنيها.

وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة، ويضاف 15 إلى 20 جنيها كسعر للمستهلك.