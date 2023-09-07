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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة داخل أحد المخازن بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وكيل الوزارة، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات تموينية بمركز كفر الدوار فى اطار جهود المحافظة  لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

أسفرت عن ضبط 140 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة باجمالى 7 أطنان خاصة بوزارة الزراعة  داخل أحد المخازن رغم حظر تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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