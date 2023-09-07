تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب 300 جنيه بالزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل شاب على يد آخر بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض مطواة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ 300 جنيه.

وكانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة الضحية عقب ورود تقرير الطب الشرعي .

بداية الواقعة تعود لورود بلاغ لقسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية على مبلغ 300 جنيه سلفه، في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

تبين بالعثور على جثة شاب يدعى «أندرو كريم» يبلغ من العمر 24 عاماً، به عدة طعنات نافذة أنهت بحياته على يد عاطل بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفة .

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث والوقوف على كل ملابساتها.