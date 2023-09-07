مصدر: تركيا وروسيا ستبحثان قريبا تسليم الحبوب للدول المحتاجة

قال مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، إن بلاده وروسيا ستبحثان قريبا، "ربما الأسبوع القادم"، مشروعا لتوصيل الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة.

ولفت المصدر إلى أن الجانبين يؤكدان التصميم على بدء عمليات التسليم بسرعة.

وتابع المصدر: "نحن (الجانب التركي) في المستقبل القريب، ربما الأسبوع القادم، سنبدأ في بحث التفاصيل الفنية لهذا المشروع. نأمل أن يتم حل كافة المشكلات بسرعة، مما سيسمح لنا ببدء عمليات التسليم قريبا جدا".

ونوه المصدر بأنه لا توجد مواعيد محددة لاجتماع الوفود حتى هذه اللحظة.

وردا على سؤال بشأن وضع المفاوضات حول استئناف العمل في مبادرة حبوب البحر الأسود، أكد المصدر أن "الوضع مهدد بالوصول إلى طريق مسدود".

وأضاف: "سيتعلق الكثير بالمفاوضات في قمة مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع الأسعار والأزمة الغذائية الشاملة، فإننا نشعر بالقلق".

وفي وقت سابق، أعلن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.