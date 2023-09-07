برنامج الأمم المتحدة يؤكد استعداده لدعم موريتانيا لتنفيذ سياساتها الإنمائية

أكد أكيم شتاينر المدير العام والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، استعداد هيئته لدعم موريتانيا في مجال صياغة وتنفيذ سياساتها الإنمائية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان أن شتاينر أكد أهمية التعاون مع موريتانيا خلال جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، مساء /الأربعاء/، على هامش أعمال قمة المناخ بنيروبي.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال المباحثات استعراض أوجه التعاون بين موريتانيا والبرنامج وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبان آفاق دعم موريتانيا في مجال تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.