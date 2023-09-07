زاخاروفا ترد على تصريحات البنتاجون حول عدم خطورة قذائف اليورانيوم المنضب

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات البنتاجون حول أن قذائف اليورانيوم المنضب لا تمثل أي خطر إشعاعي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا على "تلجرام"، يوم الأربعاء: "هل هذا كذب أو حماقة؟ هناك الكثير من المعلومات عن سمية اليورانيوم المنضب وخطورته على جسم الإنسان بسبب الغبار المشع، وكذلك تلويث التربة بالنويدات المشعة".

وأشارت زاخاروفا إلى تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالأورام في الأماكن التي استخدمت فيها ذخيرة اليورانيوم المنضب.

وأضاف أن "هذا الأمر جربه جنود الناتو على أنفسهم دون معرفة الآثار، وقبل كل شيء العسكريون الإيطاليون أثناء عدوان الناتو ضد يوجسلافيا"، مشيرة إلى أنه "من أصل 7500 شخصا تعرضوا لتأثير المواد السامة والإشعاع، توفي 372 شخصا، أي واحد في كل 20 شخصا، ونسبة الوفيات 5%".

وأعادت كذلك إلى الأذهان أنه "حسب معطيات وزارة الصحة الصربية، فإن المناطق التي تعرضت للقصف والضربات من قبل الناتو، تسجل فيها زيادة ملموسة في الإصابات بعدد من الأمراض، وهي الأورام وعقم الرجال وأمراض المناعة الذاتية، وتعقيدات الحمل واضطرابات نفسية عند الأطفال".

وكان البنتاجون قد أعلن يوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، ضمت لأول مرة قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز".