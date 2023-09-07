جروشكو يعلق على إمكانية انضمام أرمينيا إلى حلف الناتو

علق نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو على تصريحات رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف الناتو جونتر فيلينجر حول ضرورة انضمام أرمينيا إلى حلف الناتو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية .

وقال جروشكو في حديث لوكالة "تاس" الروسية "إن انضمام أرمينيا إلى حلف الناتو وهم كبير، فهي عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ونحن ننطلق من الواقع".

وشدد جروشكو على أن موسكو ويريفان "ستواصلان تعزيز التعاون العسكري والسياسي بينهما".

وأضاف: "يريفان حليفنا ونحن نعتمد بعضنا على بعض في مجال الأمن، وأنا مقتنع بأن هذا الثابت سيكون حاسما في علاقاتنا الثنائية لسنوات وسنوات قادمة".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، جونتر فيلينجر، صرح الاثنين الماضي، بأن أرمينيا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده تتعاون مع الناتو بصيغ وأشكال مختلفة وهي مستعدة لمواصلة هذه العملية.