نسمة محجوب بأداء متجدد في مهرجان القلعة ولينا شاماميان بالمحكي.. صور

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فعاليات دورته ال31، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى مسرح المحكى، وبصوت ساحر شدت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب شملت مجموعة من أعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها: "على موج البحر، ولما بدا يتثنى، وهنعيش ونشوف، ويا ظريف الطول، وقصة عشق، وموال أتخاف هجرانى، وشام، ميدلى هالا أسمر اللون، وإن راح منك يا عين، وميدلى ياما دق ع الراس طبول، ودلعونا، وميدلى ما روحش الغيط، وبيبه، وآخر العنقود، ويا مال الشام، وقدود حلبية، وميدلى تراث آرمنى وعراقى، ميدلى هالالى وع العين موليتين.

قبلها وبأداء متجدد تغنت الفنانة نسمة محجوب بمختارات من أعمالها الخاصة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى باللغة الإنجليزية كان منها: "كل شمس، وحبيبى، ويا محروسة، والحب المستحيل، وكفاية، وامرأة على النار، وخصوصا راجل، وعلى طبيعتى، وجوه، وحياتى، وليالى أوچينى، وحكاية شعب، والوقت يعدى، ويا غاوى هروب، وبالى معاك، وتلك كانت الأيام وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت إعجاب واستحسان الجمهور شكلا لينا ونسمة ثنائى غنائى وقدما مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة.

وكانت مجموعة التشيللو ستيت أوف هارمونى قد عزفت عدد من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها: "العاصفة، وتوبة، والنمر الوردي، وميدلي عمر خيرت، والأب الروحى، وميدلي الأفلام العربية، وألف ليلة وليلة وغيرها.

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.